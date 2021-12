Automobilisme : Nouvelles rassurantes après un grave accident en F2

Après avoir calé sur la grille, le Français Théo Pourchaire a été percuté par l’arrière par le Brésilien Enzo Fittipaldi. Le Suisse Boschung a signé son premier podium en Arabie saoudite.

Théo Pourchaire «va globalement bien» et le Brésilien Enzo Fittipaldi est «blessé», a confirmé le pilote français sur Twitter, après leur choc au départ de la course de Formule 2 du Grand Prix d’Arabie saoudite, dimanche à Jeddah.

«Salut tout le monde, je voulais juste vous dire que je vais globalement bien. Pour le moment, je ne sais pas si c’est la fin de la saison pour moi. Mais le plus important, ce n’est pas ça. C’est que c’était vraiment un gros accident et qu’Enzo est blessé. Je lui souhaite la meilleure récupération possible», a écrit Pourchaire dimanche soir, sur son compte officiel.

Percuté par l’arrière

«Les pilotes ont été immédiatement pris en charge par les équipes d’urgence et médicales», était-il précisé un peu plus tôt dans un communiqué de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), autorité sportive de la F1 et la F2.

Ils «étaient conscients et ont été désincarcérés par les équipes médicales présentes. Ils ont été transférés par ambulance et par hélicoptère à l’hôpital des forces armées King Fahad, à Jeddah», a ajouté la FIA.

La course a été immédiatement interrompue, pour repartir quarante minutes plus tard, puis s’arrêter définitivement et prématurément après un autre accident sans gravité et un nouveau drapeau rouge.