Cyclisme : Nouvelles rassurantes pour Colbrelli, victime d’un malaise lundi

Le cycliste italien Sonny Colbrelli, qui avait été hospitalisé lundi, à la suite d’un malaise cardiaque au Tour de Catalogne, a subi des tests qui n’ont rien révélé d’inquiétant.

Cause du malaise toujours inconnue

Colbrelli (31 ans) a été admis en urgence à l’hôpital universitaire de Gérone, après avoir été soigné dans un premier temps sur la ligne d’arrivée de la course à Sant Feliu de Guixols. «Sonny Colbrelli a depuis été en contact avec sa famille et ses amis alors qu’il se rétablit à l’hôpital. Il subira d’autres tests aujourd’hui pour découvrir la cause de l’incident d’hier», a ajouté l’équipe Bahrain.