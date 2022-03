Impôt minimal de 15% de l’OCDE – Nouvelles recettes fiscales: un cadeau empoisonné?

L’OCDE et le G20 ont concocté un projet commun qui prévoit une imposition minimale de 15% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 750 millions d’euros. Chaque pays est libre d’introduire ou non ce taux. La Suisse, elle, a décidé de mettre en oeuvre le projet. Le Conseil fédéral entend ainsi «préserver la compétitivité de la Suisse et créer les conditions nécessaires pour maintenir les emplois et les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes», a-t-il fait savoir dans un communiqué publié vendredi. Le projet a été mis en consultation.