Disparition d’Estelle Mouzin : Nouvelles recherches dans le nord de la France

Une campagne de fouilles reprend dans un bois d’Issancourt-et-Rumel pour tenter de retrouver les restes d’Estelle Mouzin, victime du tueur en série Michel Fourniret en 2003.

Une nouvelle opération de recherche des restes d’Estelle Mouzin, victime présumée en 2003, à neuf ans, de Michel Fourniret, a été engagée lundi dans les Ardennes, dans le nord de la France, en présence de l’ex-épouse du tueur en série défunt, ont indiqué un avocat de la famille et une source proche du dossier. Cette septième campagne de fouilles en un an a repris dans un bois communal d’Issancourt-et-Rumel, exploré pendant trois jours fin avril par les enquêteurs et la juge d’instruction Sabine Kheris, a indiqué à l’AFP Me Didier Seban.