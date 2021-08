Chine : Nouvelles règles dans la tech, le secteur plonge en Bourse

Les géants chinois du web ont été malmenés mardi à la Bourse de Hongkong, après un nouveau durcissement en vue dans le secteur du numérique.

Le régulateur chinois du marché a rendu publiques mardi les grandes lignes d’une réglementation, destinée à lutter plus efficacement contre la concurrence déloyale sur internet. Les entreprises technologiques sont spécifiquement visées par ces règles qui viennent compléter ou préciser une législation, parfois trop vague en matière de numérique et de commerce en ligne.

Concurrence renforcée

Le texte à l’étude interdit notamment l’utilisation d’algorithmes ou de faux avis pour promouvoir des biens et des services. Au nom de la concurrence, il rend par ailleurs illégal le recours à des moyens techniques qui empêchent l’interopérabilité entre des services concurrents. En Chine, certains systèmes de paiement sont par exemple exclus des apps d'e-commerce, appartenant à un groupe rival. Et des plateformes vidéo bloquent le partage de contenus vers des réseaux sociaux concurrents.

Pertes en Bourse

Le régulateur des marchés n’a pas précisé quand cette nouvelle réglementation entrera en vigueur. Mais la nouvelle a fait dévisser mardi à Hongkong les actions des principales entreprises chinoises de la tech. Le champion de l'e-commerce Alibaba a terminé en baisse de 4,77%, tandis que son rival JD.com a plongé de plus de 5%. Le géant des jeux vidéo Tencent a quant à lui perdu 4% et son concurrent NetEase a cédé plus de 5%.