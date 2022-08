Spotify: Blackpink écrit son nom dans l’histoire

Blackpink s’est formé en 2016 et a sorti son premier album, «The Album», quatre ans plus tard.

Le 19 août 2022, «Pink Venom», de Blackpink, est devenue la première chanson en langue coréenne à atteindre le sommet du classement quotidien de Spotify. Samedi 27 août 2022, la plateforme de streaming a indiqué que le quatuor avait ­marqué encore un peu plus de son empreinte l’histoire en ­devenant le premier groupe féminin de K-pop à atteindre la deuxième place du classement hebdomadaire des singles les plus écoutés dans le monde. En une semaine, «Pink Venom» a été joué plus de 41 millions de fois. On rappellera qu’avec un morceau de K-pop, seul le boys band BTS avait jusqu’alors réussi à atteindre la seconde place du classement hebdomadaire de Spotify, à deux reprises en 2021, avec «Dynamite» et «Butter».