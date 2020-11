Covid-19 : Nouvelles restrictions à Paris

Anne Hidalgo a annoncé jeudi matin la fermeture de «certains débits de boissons», épiceries et restauration à emporter dès 22h. Une décision prise en raison de trop d’attroupements de gens constatés devant certains de ces commerces.

«Certains débits de boissons, épiceries et restauration à emporter seront fermés dès 22h parce que dans un certain nombre de cas, il y a eu des débordements», a annoncé sur BFMTV la maire socialiste. Ces «nouvelles restrictions (…) ont été décidées hier (mercredi)» avec le préfet de police Didier Lallement, a-t-elle précisé, et un arrêté doit être publié dans les prochaines heures.