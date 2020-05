Salles de cinéma

Nouvelles salles, séries, concours: Cinérive carbure

Coronavirus oblige, les salles de cinéma sont fermées jusqu'à nouvel avis. Mais les exploitants ne se tournent pas les pouces, la preuve!

Garder le contact

Il y a la mise en place d'un concours sur les réseaux sociaux. «Il s'agit d'amener le cinéma chez soi en devenant la star de son foyer. Le concept: rejouer seul ou en famille une scène culte d'un classique du cinéma, la filmer avec son smartphone/sa webcam/sa caméra, et la poster sur Facebook. Il y a plusieurs prix à gagner!» Meryl Moser s'est même prêtée au jeu, pour donner l'exemple, «une fois seule avec un monologue d'«Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre», et une fois avec deux amies et mon père pour une minireprise du «Rocky Horror Picture Show».