Coup d’État en Birmanie : Nouvelles sanctions américaines contre la junte

Les États-Unis ont annoncé lundi des sanctions contre deux leaders de la junte militaire birmane qui a renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi, promettant de prendre d’autres mesures si l’armée utilisait à nouveau la force contre des manifestants.

«Nous demandons à l’armée et à la police de cesser toute attaque contre les manifestants pacifiques, de libérer immédiatement toutes les personnes injustement détenues, de mettre fin aux attaques et aux intimidations contre les journalistes et les militants, et de rétablir le gouvernement démocratiquement élu», a déclaré le secrétaire d’État américain dans un communiqué.