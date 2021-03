Birmanie : Nouvelles sanctions contre la junte, les manifs se poursuivent

La pression internationale s’intensifie sur la junte birmane, toujours sourde aux critiques face à l’escalade de sa répression contre les manifestants pro-démocratie encore dans la rue ce vendredi.

54 civils tués depuis le 1er février

Au moins 54 civils ont été tués depuis le coup d’État, selon l’ONU. Parmi eux, quatre mineurs, dont un adolescent de 14 ans, d’après l’ONG Save the Children. On compte aussi des dizaines de blessés. L’armée a fait état pour sa part de la mort d’un policier. Sollicitée, elle n’a pas répondu aux multiples requêtes de l’AFP.

Une foule très importante a participé jeudi à Mandalay (centre) aux funérailles d’une femme de 19 ans décédée la veille. «Il n’y aura pas de pardon pour vous jusqu’à la fin du monde», a scandé l’assemblée, réunie devant son cercueil entouré de fleurs. Kyal Sin est devenue un symbole: une photo où on la voit, peu de temps avant qu’elle ne soit atteinte par un tir mortel, portant un t-shirt sur lequel est écrit «Tout ira bien», est devenue virale sur les réseaux sociaux. Une enquête pour déterminer les causes exactes de sa mort a été ouverte, a affirmé vendredi le Global New Light of Myanmar, l’organe officiel du régime.