Japon: Nouvelles sanctions du G7 contre «l’entreprise guerrière russe»

via REUTERS

Sur cette photo, prise le 19 mai 2023, lors de la réunion du G7 à Hiroshima, dans l’ouest du Japon, on retrouve le président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel, le Premier ministre italien Giorgia Meloni, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Les dirigeants des pays du G7 réunis en sommet à Hiroshima, au Japon, ont décidé vendredi de nouvelles sanctions visant à «priver la Russie des technologies, des équipements industriels et des services du G7 qui soutiennent son entreprise guerrière». Cette décision intervient après l’annonce par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne de nouveaux efforts pour durcir leur position contre Moscou, quinze mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine.

Aujourd’hui, «nous avons réaffirmé notre engagement à faire front commun contre la guerre d’agression illégale, injustifiable et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine», ont déclaré les chefs d’État et de gouvernement du groupe des principales démocraties industrialisées du monde, auquel l’UE est associée.