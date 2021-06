Conflit : Nouvelles tensions dans l’est de l’Ukraine

Kiev a accusé samedi les séparatistes de violer presque tous les jours le cessez-le-feu signé en 2020.

L’armée ukrainienne a annoncé samedi que les séparatistes de l’est du pays avaient attaqué ses troupes au mortier et avec des armes antichars, faisant un mort parmi ses soldats. Accusant les séparatistes, soutenus par Moscou, de violations quasi quotidiennes du cessez-le-feu de 2020, l’armée ukrainienne a précisé que l’attaque était partie d’un lieu proche du centre administratif des séparatistes à Donetsk, et ajouté que les troupes ukrainiennes avaient riposté.

Peu après, Moscou a annoncé le retrait de ses troupes, mais Washington et Kiev affirment que le retrait a été limité. Moscou a toujours affirmé que son soutien aux régions séparatistes était purement politique, alors que Kiev et ses alliés occidentaux dénoncent l’envoi sur place de troupes et d’armes par Moscou. Le conflit a fait jusqu’à présent plus de 13’000 morts.