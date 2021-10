Armée : Nouvelles tenues de camouflage: la Suisse sélectionne ses tissus

La Confédération met la main au portemonnaie pour de nouveaux équipements pour les troupes de combat. Première étape: le tissu.

Noble tissu

Six entreprises ont décroché la timbale. Quatre sont suisses, une est belge et une italienne. «Ces six entreprises réalisent les étapes du processus de fabrication telles que le tissage, le prétraitement, l’impression, l’ennoblissement et l’enduction. Les différents tissus à motif camouflage seront ensuite mis à la disposition des entreprises de confection chargées de la production des tenues de combat», ajoute Armasuisse.