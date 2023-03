Afrique: Nouvelles tueries de civils dans l’est de la RDC

Revendication

À l’origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, les ADF ont fait souche depuis le milieu des années 1990 dans l’est de la RDC, où ils sont accusés d’avoir massacré des milliers de civils. Dans la même province du Nord-Kivu, mais plus au sud, des combats ont par ailleurs repris samedi entre l’armée et les rebelles du M23 dans le territoire de Masisi, au nord-ouest de la capitale provinciale Goma, après quelques jours d’accalmie.

«Violations du cessez-le-feu»

Dans un communiqué, l’armée a accusé la rébellion d’avoir attaqué au moins six de ses positions et de commettre de «récurrentes violations du cessez-le-feu». Des habitants interrogés par téléphone signalaient des combats dans la soirée à Bihambwe, non loin de la cité minière de Rubaya.

Le M23 («Mouvement du 23 mars») est une rébellion majoritairement tutsi – soutenue par le Rwanda, selon Kinshasa et des experts de l’ONU – qui s’est emparée depuis un an de vastes pans de territoire du Nord-Kivu. Après plusieurs annonces de cessation des hostilités non suivies d’effet, un cessez-le-feu aurait dû intervenir le 7 mars mais n’a pas non plus été respecté.