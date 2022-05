Proche-Orient : Nouvelles violences israélo-palestiniennes à la suite d’arrestations

Israël et les Territoires palestiniens ont connu dimanche soir de nouvelles violences, peu après l’annonce de l’arrestation de deux Palestiniens soupçonnés d’avoir tué jeudi trois Israéliens.

La police avait lancé une vaste chasse à l’homme pour retrouver deux Palestiniens âgés de 19 et 20 ans, originaires du village de Roummaneh dans la région de Jénine, en Cisjordanie occupée.

Deux palestiniens ont été tués et un autre a été blessé dans divers incidents en Cisjordanie occupée et à Jérusalem, alors qu’un policier israélien a été blessé, selon l’armée, des sources hospitalières et un ministère palestinien.