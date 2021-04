Irlande du Nord : Nouvelles violences sur fond de Brexit

Malgré un appel au calme réitéré par le gouvernement britannique, de nouveaux affrontements entre émeutiers et agents de police ont éclaté à Belfast.

Depuis plus d’une semaine, la province britannique est secouée par des violences sans précédent depuis plusieurs années, surtout dans des zones loyalistes à majorité protestante où les conséquences de la sortie de l’Union européenne ont créé un sentiment de trahison et d’amertume.

Ces violences, qui ont blessé jusqu’ici plus de 70 policiers, font resurgir le spectre des «Troubles» et leurs 3’500 morts, qui ont opposé durant trois décennies sanglantes républicains, principalement des catholiques partisans de la réunification avec l’Irlande, et unionistes protestants, fervents défenseurs de l’appartenance au Royaume-Uni.

«Engager le dialogue»

«Paix en surface»

Afin d’éviter le retour d’une frontière physique entre la province britannique et la République d’Irlande, membre de l’UE, ces contrôles se tiennent dans les ports nord-irlandais. Mais ces nouvelles dispositions perturbent les échanges commerciaux et sont dénoncées par les unionistes comme une frontière entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, et une trahison de la part de Londres.