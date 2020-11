Royaume-Uni : Nouvelles voitures essence et diesel interdites dès 2030

Le Premier ministre britannique doit dévoiler mercredi un ambitieux plan environnemental en dix points, censé «créer et soutenir» jusqu’à 250’000 emplois.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a avancé à 2030 l’interdiction des ventes de nouveaux véhicules essence et diesel au Royaume-Uni, dans le cadre d’une «révolution industrielle verte» se voulant créatrice d’emplois qu’il détaillera mercredi.

Développer l’éolien offshore, chauffer les logements et faire rouler les transports à l’hydrogène, promouvoir la voiture électrique, planter des milliers d’hectares d’arbres, devenir un «leader mondial» en termes de capture et de stockage du CO2 mais aussi encourager le nucléaire au risque de fâcher les défenseurs de l’environnement… C’est le plan en dix points du dirigeant conservateur, censé «créer et soutenir» jusqu’à 250’000 emplois, ont indiqué ses services dans un communiqué.