Lausanne: 14 nouvelles zones de bornes de recharge électrique

Entre 55 et 65 ct/kWh

En parallèle, les Services industriels de Lausanne offrent une prestation pour équiper en bornes de recharge les parkings en ouvrage. «Les tarifs seront parmi les plus bas de la région, entre 55 et 65 ct/kWh selon les horaires et en fonction de la rapidité de la recharge», a annoncé la Ville, vendredi. Quant à la taxe d’occupation, elle est payante et limitée à deux heures, du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 20h.