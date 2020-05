Actualisé il y a 19min

Genève

Nouvelles zones piétonnes et 20 km/h

Pour faciliter la marche à pied durant la phase de déconfinement, le Canton et la Ville vont mettre en place des aménagements propices aux piétons durant deux mois.

de Maria Pineiro

Quai des Bergues Le projet de piétonnisation du quai des Bergues a été mené en concertation avec les associations de riverains. keystone-sda.ch

Après avoir fait de la place aux vélos et déclenché des débats vigoureux entre pro et opposants aux nouvelles pistes cyclables, le Canton poursuit dans sa volonté de favoriser la mobilité douce durant la phase de déconfinement. L’Etat et la Ville de Genève ont annoncé mercredi un nouveau train de mesures, en faveur des piétons cette fois. A partir du 2 juin, et pour une durée de 60 jours, les autorités vont faire passer une dizaine de rues en zone 20 km/h – c’est-à-dire ouvertes au trafic motorisé, mais avec priorité aux piétons - et piétonniser deux zones.

Rue de Berne, des Grottes, boulevard Carl-Vogt ou encore place des Augustins sont parmi la dizaine de rues choisies par les autorités. Dès le début de la semaine prochaine, sur ces axes, dans leur intégralité ou en partie, le piéton sera quasi roi. A savoir, que dans ces zones de rencontre les autos et autres engins motorisés devront rouler à 20 km/h et que les piétons pourront circuler où bon leur semble en ayant la priorité absolue. Il s’agit «d’améliorer le confort des déplacements à pied et respecter les distances entre individus», mais également de permettre «l’extension des terrasses des cafés, restaurants et magasins». Les places de stationnement seront redistribuées, notamment par la suppression en priorité des places payantes. Des dispositifs visant à ralentir le trafic sont également prévus.

Les rues concernées par le projet. Une dizaine de rues seront passées en zone de rencontre et deux zones piétonnes sont prévues. Etat de Genève

Le quai des Bergues et la place de la Synagogue seront quant à elles piétonnisées. De manière temporaire pour la première, et pérenne pour la seconde, en vertu d’une autorisation de construire entrée en force. Des feux seront également mis au clignotant pour diminuer les arrêts de piétons et l’encombrement des trottoirs.