Tennis : Nadal et Federer prônent l’unité? Djokovic s’en moque!

Dans la foulée de sa victoire au Masters 1000 de Cincinnati, le No 1 mondial a annoncé le lancement de son projet: l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA) est née.

Nadal et Federer avaient aussitôt appelé à «l'unité, pas à la séparation» en apprenant que des joueurs emmenés par le No 1 mondial serbe pourraient annoncer la création d'une association dissidente. Mais après une réunion entre les joueurs à l'issue du Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé à New York - où Nadal et Federer sont absents -, Djokovic a officialisé le lancement du projet, en précisant qu'il ne s'agissait «ni d'un syndicat ni d"un circuit parallèle».