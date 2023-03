Tennis: Novak Djokovic à nouveau refusé aux Etats-Unis

Tennis : Novak Djokovic à nouveau refusé aux États-Unis

Son statut de non vacciné contre le Covid-19 empêche encore Novak Djokovic de jouer aux USA: le No 1 mondial a dû renoncer à participer au Masters 1000 d’Indian Wells.

Son statut de non vacciné contre le Covid-19 empêche encore Novak Djokovic de jouer au tennis aux États-Unis: le No 1 mondial a dû renoncer à participer au Masters 1000 d’Indian Wells, faute d’avoir obtenu une autorisation spéciale pour entrer sur le territoire.

«Novak Djokovic a déclaré forfait pour le tournoi» se déroulant dans le désert californien et qui doit débuter mercredi, ont annoncé les organisateurs dimanche soir, dans un court communiqué, ajoutant que le Géorgien Nikoloz Basilashvili prendra la place du Serbe dans le tableau masculin.

«Nole» avait demandé une dérogation spéciale aux autorités locales ces dernières semaines. «Si elle m’est refusée, je me retirerai d’Indian Wells bien sûr, avant le tirage au sort», avait-il assuré.

Il a dû s’y résoudre. Et si les autorités n’ont pas communiqué publiquement leur réponse à sa requête, la raison de l’absence forcée du co-recordman du nombre de Grands Chelems remportés (22, comme Rafael Nadal), ne fait guère de mystère.

Une démarche sans effet

La Fédération américaine de tennis et les organisateurs de l’US Open avaient eux fait leur possible, en soutenant sa démarche. Mais sans effet.

Djokovic ne bénéficiera donc d’aucun traitement de faveur de la part de Washington, qui n’autorise pas l’entrée dans le pays aux voyageurs internationaux non vaccinés. Et l’agence américaine chargée de la sécurité dans les transports (TSA) a récemment indiqué que cette mesure ne changerait pas avant au moins la mi-avril.

Rendez-vous cet été

Âgé de 35 ans, le Serbe est certainement le sportif le plus célèbre à refuser de se faire vacciner contre le Covid-19. Cela lui a causé quelques gros soucis, au-delà même de l’impossibilité de participer à des tournois, puisqu’il avait été expulsé d’Australie peu avant l’édition 2022 du Majeur à Melbourne, au terme d’un feuilleton judiciaire.

Les mois suivants, il n’avait pas été autorisé à venir aux Etats-Unis pour défendre ses chances à Indian Wells, au printemps, et à l’US Open à l’automne. Tant et si bien que la dernière fois qu’il a joué un match sur le sol américain, c’était à Flushing Meadows en 2021, battu en finale par le Russe Daniil Medvedev qui le priva d’un Grand Chelem calendaire.

Mais en champion, peut-être le plus grand que le tennis ait jamais produit, le Serbe s’est relevé de ces déboires et empêchements, en remportant Wimbledon l’an passé et surtout en revenant par la grande porte à l’Open d’Australie en janvier, pour s’y adjuger son 22e Majeur.