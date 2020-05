Pas de pause

Novak Djokovic a pu s’entraîner tous les jours

Disposant d’un terrain privé en Espagne, le No 1 mondial a pu entretenir sa forme sans trop de contraintes durant le confinement.

En marge d’une conférence de presse présentant son «Adria Tour», soit une série des matches exhibitions disputés dans les Balkans du 13 juin au 5 juillet, le Serbe Novak Djokovic en a profité pour faire une petite confidence. Durant le confinement, le No 1 mondial, confiné à Marbella en Espagne, a pu s’entraîner tous les jours sur un court de tennis disponible dans sa propriété.

«Je ne l'ai pas annoncé pour ne pas provoquer la colère des autres joueurs, a expliqué Djokovic. J'ai travaillé sur un terrain en dur. Aujourd'hui je me sens bien, je peux vous dire que j'ai même beaucoup travaillé. Comme on ne se sait pas quand nous allons rejouer sur le circuit classique, je peux vous dire que je prends cet Adria Tour très au sérieux et je serai affûté pour donner le meilleur de moi-même.»