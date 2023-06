Roland-Garros 2023: Novak Djokovic a trimé, mais passe en 3 sets

A plusieurs reprises au fil du match, Djokovic a esquissé des gestes laissant supposer qu’il ressentait une gêne à la cuisse gauche. Il s’est d’ailleurs fait masser à la fin du deuxième set. Pour autant, il n’a pas semblé particulièrement affecté dans ses déplacements tout au long de la partie. A l’Open d’Australie en janvier, une déchirure à la cuisse gauche ne l’avait pas empêché de remporter son 22e titre en Grand Chelem et d’égaler Nadal.

Sur le court Central vendredi, une nouvelle fois très venteux, le premier set s’est étiré sur une heure et demie, et le deuxième a duré presque aussi longtemps. Dans chacune de ses deux manches, Davidovich a eu ses chances, mais Djokovic a su revenir et, comme souvent, c’est lui qui a le mieux géré les points importants.