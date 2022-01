Tennis : Novak Djokovic attend la décision de la justice australienne

Le No 1 du tennis mondial se prépare ce dimanche à défendre ses chances de jouer l’Open d’Australie, en arguant lundi devant la justice qu’il était dispensé de vaccination.

Le No 1 du tennis mondial Novak Djokovic se prépare ce dimanche à défendre ses chances de jouer l’Open d’Australie, en arguant lundi devant la justice qu’il était dispensé de vaccination et pouvait entrer dans le pays après avoir contracté le Covid-19 en décembre.

Une poignée de manifestants se sont rassemblés dimanche matin en bas du centre de rétention, où des centaines de supporters, de manifestants anti-vaccination et de militants pour les droits des migrants s’étaient déjà regroupés la veille dans une ambiance festive.

La Première ministre serbe Ana Brnabic a déclaré ce week-end que la Serbie soutenait pleinement le joueur et qu’elle avait eu des «entretiens constructifs» avec la ministre australienne des Affaires étrangères. «Nous avons fait en sorte qu’il reçoive une alimentation sans gluten, des équipements d’exercice, un ordinateur portable», a-t-elle déclaré à la télévision serbe Pink.

Demande d’ajournement refusée

«La date du premier test PCR positif a été enregistrée le 16 décembre 2021», ce qui permettrait au No 1 mondial d’être exempté de la vaccination imposée par l’Australie, ont affirmé samedi les avocats du Serbe, 34 ans, dans un document déposé auprès du tribunal fédéral.

Djokovic a cependant assisté à deux événements publics à Belgrade, le jour et le lendemain de ce test positif en décembre, selon différentes publications sur les réseaux sociaux: une cérémonie en l’honneur de jeunes joueurs serbes le 17 décembre – sans masque – et la présentation d’un timbre hommage à son effigie la veille.

Entrée refusée

Le gouvernement australien insiste sur le fait qu’une récente infection par le virus Covid-19 ne compte comme une exemption que pour les seuls résidents, et non pour les ressortissants étrangers qui tentent d’entrer dans le pays. Les étrangers sont toujours interdits de voyage en Australie, et ceux qui sont autorisés à entrer doivent être complètement vaccinés ou avoir une exemption médicale.