Tournoi de Wimbledon - Novak Djokovic au rendez-vous des demi-finales

Double tenant du titre à Wimbledon, et en quête d’un 6e sacre dans le «Temple», Novak Djokovic a remporté mercredi sa 19e rencontre d’affilée à Church Road. Le no 1 mondial a aisément pris le dessus sur le Hongrois Márton Fucsovics (48e), qu’il a battu en trois sets 6-3 6-4 6-4 en 2h17. Le Serbe défiera vendredi pour une place en finale le Canadien Denis Shapovalov (10e).

Grande première pour Shapovalov

S’il veut disputer, dimanche, une septième finale à Wimbledon, Novak Djokovic devra écarter l’obstacle Denis Shapovalov (ATP 10). Le Canadien est en effet sorti vainqueur de cinq sets intenses et crispants contre Karen Khachanov (ATP 29) 6-4, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4. À 22 ans, celui que John McEnroe avait désigné comme son héritier déjà en 2017 disputera vendredi sa première demi-finale en Grand Chelem. Un « nouveau monde » qu’il est allé conquérir au courage, malgré un Khachanov retrouvé et la perte du troisième set.



« Il y a eu tellement de moments dans le match, aujourd’hui, où j’avais l’impression que Karen jouait trop bien. Heureusement, vous m’avez porté et poussé à me dépasser, réagissait « El Shapo » e n s’adressant au public . Au début du cinquième set, j’ai repensé au dernier US Open, lorsque j’avais attaqué la manche décisive trop lentement. Alors j’ai jeté toutes mes forces dans chaque point et la pièce est retombée de mon côté. »