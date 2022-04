Tennis: Novak Djokovic battu en finale du tournoi de Belgrade

Comme lors de ses trois rencontres précédentes sur ses terres à Belgrade, face à ses compatriotes Lazlo Djere (No 50) et Miomir Kecmanovic (No 38), puis face au Russe Karen Khachanov (No 26), Djokovic a mal entamé la partie, cédant à deux reprises son service et laissant filer le premier set après un peu plus de trente minutes de jeu.