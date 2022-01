Tennis : Novak Djokovic bientôt fixé sur son éventuelle expulsion

Une audience s’est tenue dimanche devant la Cour fédérale d’Australie à Melbourne, dont la décision est attendue dimanche.

L’ultime bataille judiciaire entre le No 1 mondial Novak Djokovic et le gouvernement australien, qui soutient que le Serbe non-vacciné contre le Covid-19 constitue un «risque sanitaire» et entend l’expulser du pays, s’est tenue dimanche devant la Cour fédérale d’Australie à Melbourne, dont la décision est attendue dans la journée.