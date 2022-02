Tennis : Novak Djokovic connaît son programme à Dubaï

Le Serbe est de retour à la compétition. Il attend le jeune Italien Lorenzo Musetti au premier tour lundi.

Le souvenir d’une rude passe d’armes

Il s’agira de retrouvailles avec le jeune Musetti, 19 ans, qui avait mené deux sets à zéro contre le Serbe lors du dernier Roland Garros, en 8es de finale. Il avait finalement abandonné alors que «Djoko» avait bien redressé la barre et menait 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0. Djokovic a ensuite remporté son 19e titre en Grand Chelem, puis le 20e à Wimbledon un mois plus tard.

«Je suis excité de revenir et de jouer lundi», a dit le Serbe, 34 ans, aux médias locaux jeudi. «Le tennis me manque après tout ce qui s’est passé», a-t-il ajouté, en référence à cet Open d’Australie remporté par son grand rival espagnol Rafael Nadal, seul en tête désormais chez les hommes avec 21 Grands Chelems, devant Djokovic et Roger Federer (20).