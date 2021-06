Tennis - Novak Djokovic débute sans histoires, ou presque

Alors que les premiers matches sur les courts extérieurs étaient suspendus à la météo capricieuse qui a trôné au-dessus de Londres ce lundi, Novak Djokovic est entré sous le toit du Centre court à 14h30 avec un plaisir non dissimulé pour remettre sa couronne en jeu. Mais le sourire sur le visage du Serbe s’est très vite effacé.

Opposé à l’invité Jack Draper, 19 ans, un ex-finaliste chez les juniors dont c’était la première apparition chez les grands dans le «Temple», «Nole» a ressemblé pendant la moitié d’un set à un joueur qui n’avait pas disputé une partie de haut niveau sur gazon depuis deux ans et sa victoire en finale contre Roger Federer.

Ovationné par la foule, le Britannique a déchanté dès le début du second set. Il a offert sur un plateau – une double faute – sa mise en jeu à Djokovic, qui ne s’est pas détendu pour autant. En témoigne, cette balle jetée de rage après un mauvais jugement d’un juge de ligne alors que son coup droit avait pris la ligne (4-1).

«Je ne me souviens pas être tombé autant de fois sur le terrain»

Revenu à hauteur de son adversaire au tableau d’affichage, et après un court passage par les vestiaires, le natif de Belgrade, âgé de 34 ans, ne s’est plus retourné. Lors des deux derniers sets, il a breaké Draper à chaque fois pour mener 2-1 et hurlé sa joie en regardant son clan, comme souvent.