Tennis : Novak Djokovic reconnaît avoir commis des «erreurs»

Dans un communiqué, Novak Djokovic a admis des «erreurs» dans son comportement après son test positif en décembre mais aussi lors de son arrivée en Australie.

Dans un message publié sur Instagram, le numéro un mondial de tennis, non vacciné, a indiqué que son équipe avait fourni des informations complémentaires aux autorités australiennes, qui envisagent d’annuler à nouveau son visa et de l’expulser.

Après un test antigénique négatif effectué le 16 décembre en parallèle du test PCR, il participait, le 17, au lancement d’un timbre en Serbie et à une rencontre avec des jeunes joueurs de tennis. Des photos publiées par la Fédération de tennis de Belgrade montraient Djokovic avec des responsables de la fédération et une vingtaine d’adolescents, tous sans masque. Le joueur assure avoir effectué avant cette rencontre un deuxième test antigénique, aussi négatif.

«Erreur de jugement»

«Je n’avais pas de symptôme et je me sentais bien, et je n’avais pas reçu la notification du test PCR positif avant la fin de cet événement», explique-t-il. Djokovic reconnaît en revanche une «erreur de jugement», celle d’avoir reçu, alors malade asymptomatique, des journalistes du quotidien français «L’Équipe» pour une interview.

«Je me suis senti obligé de continuer et de réaliser l’interview de L’Équipe car je ne voulais pas laisser tomber le journaliste, mais j’ai veillé à respecter la distanciation sociale et à porter un masque, sauf lorsque mon portrait était fait», a-t-il expliqué. «À la réflexion, c’était une erreur de jugement et je reconnais que j’aurais dû reporter cet engagement».