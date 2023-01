Open d'Australie: Novak Djokovic épargné par le tirage au sort

Le Serbe a hérité d’une moitié de tableau un peu plus abordable que Rafael Nadal, tête de série No 1 de l’Open d’Australie. Les Suisses ont plutôt été gâtés par le sort.

Novak Djkovic à l’entraînement à Melbourne. AFP

Novak Djokovic, qui fait son retour à l’Open d’Australie (16-29 janvier) en tant que tête de série No 4, a été épargné jeudi par le tirage au sort, plus en tout cas que ses principaux adversaires et notamment Rafael Nadal pourtant tête de série No 1.

Le Serbe, expulsé du pays l’an dernier avant le début du tournoi faute de vaccin anti-Covid, tentera d’égaler le record de titres du Grand Chelem de Nadal (22). Et qui pourra empêcher celui qui se présente comme le grand favori de soulever pour la dixième fois (un record) le trophée australien?

Le sort a mis sur sa route l’Espagnol Roberto Carballes (75e) au premier tour puis, si on suit la logique du classement, le Bolivien Hugo Dellien (132e), le Bulgare Grigor Dimitrov (29e), l’Espagnol Pablo Carreno (15e), le Russe Andrey Rublev (6e) et le Norvégien Casper Ruud (3e), pour une finale en apothéose contre Nadal (2e), devenu tête de série No 1 après le forfait de son compatriote Carlos Alcaraz.

Le bilan de Djokovic contre l’ensemble de ses six premiers adversaires potentiels est de 21 victoires pour 4 défaites au total, seul Carreno l’ayant battu deux fois...

Wawrinka et Hüsler pas malheureux Du côté suisse, le tirage au sort n’a pas été trop cruel pour Stan Wawrinka (ATP 139) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 55). Hüsler affrontera l’Australien de 33 ans Johan Millman (ATP) 148), alors que le Vaudois sera opposé au Slovaque Alex Molcan (ATP 54). En cas de succès, les deux Suisses auront cependant fort à faire: Hüsler pourrait devoir affronter le finaliste de l’an dernier Alex Medvedev (ATP 8), alors que Wawrinka devrait trouver sur sa route le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 7). Du côté féminin, Belinda Bencic (tête de série No 12 du tournoi) affrontera la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 91). Elle pourrait tomber sur le No 2 mondiale Ons Jabeur en quart de finale. La Biennoise Jil Teichmann (WTA 33) sera pour sa part opposée à la Britannique Harriet Dart (WTA 96), alors que la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 81) est tombée sur la Croate Petra Martic (WTA 87), qui s’était imposée l’été dernier à Lausanne. / RTY

Dur pour Nadal

Rafael Nadal aura pour sa part fort à faire d’entrée dans la défense de son titre: dès le premier tour, lui qui a perdu six de ses sept derniers matches, affrontera un des joueurs en forme du moment, le Britannique Jack Draper (40e).

Il trouvera ensuite sur sa route théorique l’Américain Brandon Nakashima (47e), le Japonais Yoshihito Nishioka (33e), l’Américain Frances Tiafoe (17e) -qui l’a éliminé du dernier US Open en 8es de finale-, le Russe Daniil Medvedev (8e) pour une revanche de la finale australienne 2022, et le Grec Stefanos Tsitsipas (4e) en demie, avant l’éventuelle finale rêvée contre Djokovic.

Rafael Nadal a une moitié de tableau pas forcément simple. AFP

Pour Nadal aussi, le bilan contre les six premiers adversaires est largement favorable (16 victoires pour 4 défaites et seul Tsitsipas l’a battu deux fois), mais le pédigrée de l’opposition est plus inquiétant.

Deux chocs se produiront par ailleurs dès le premier tour: le Britannique Andy Murray (49e) affrontera le cogneur italien Matteo Berrettini (14e) et le puncheur autrichien Dominic Thiem (99e), de retour à Melbourne après avoir manqué l’édition 2022 sur blessure, défiera le frappeur russe Rublev.

Duel de vainqueurs

Dans le tableau féminin, en l’absence de la tenante du titre Ashleigh Barty, qui a pris sa retraite, et après le forfait de dernière minute de Naomi Osaka, enceinte, il n’y a dans le tableau que deux joueuses ayant remporté le tournoi: la Bélarusse Victoria Azarenka (25e) et l’Américaine Sofia Kenin (280e)... et elle s’affronteront dès le premier tour!

Trois joueuses s’annoncent comme les principales prétendantes: l’incontestée No 1 mondiale polonaise Iga Swiatek, qui veut un troisième titre du Grand Chelem (après Roland-Garros 2020 et 2022, ainsi que l’US Open 2022), la Tunisienne Ons Jabeur (2e), qui reste sur deux finales majeures (Wimbledon et US Open), et la Française Caroline Garcia (4e), joueuse en grande forme de la fin de saison dernière, lauréate des Masters WTA et en quête elle aussi de son premier titre du Grand Chelem.

Sur les trois, ce sont Jabeur et Garcia qui sont dans la même moitié de tableau pour s’affronter éventuellement en demi-finale, avant de défier Swiatek en finale.