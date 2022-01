Tennis - Novak Djokovic est bel et bien dans le tableau de l’Open d’Australie

Pas encore de décision

Aucune décision n’a encore été prise concernant une éventuelle annulation du visa et l’expulsion du No 1 mondial de tennis Novak Djokovic, a déclaré jeudi le premier ministre australien Scott Morrison. La position du ministre de l’Immigration Alex Hawke, qui avait dit être en train de réfléchir à une annulation ou non du visa, «n’a pas changé», a déclaré M. Morrison au cours d’une conférence de presse. / AFP