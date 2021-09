Tennis : Novak Djokovic gravit la 2e de ses sept marches

Le décompte se poursuit: voilà le Serbe à cinq victoires de réussir un Grand Chelem calendaire historique, après son accession au 3e tour de l’US Open.

Ainsi le tennis a-t-il repris ses droits à Flushing Meadows, au lendemain d’une nuit de chaos provoquée par une tempête qui a meurtri New York et ses environs, faisant au moins 41 morts.

Sur le court Arthur Ashe, Novak Djokovic a été sérieux et solide face au Néerlandais Tallon Griekspoor (121e), écarté 6-2, 6-3, 6-2 en 1h38 min. Il a ainsi rectifié le tir après avoir lâché un set contre le Danois Holger Rune (145e) lundi. «Je suis entré sur le court avec la bonne énergie et la bonne concentration. C’était une meilleure performance qu’il y a deux soirs», a commenté «Nole», qui avait confié être nerveux pour son entrée en lice.

Seul suisse en lice dans le tableau masculin à l’US Open, Henri Laaksonen (ATP 130) disputera vendredi sa rencontre du 3e tour à 11 heures, heure de New York, soit 17 heures en Suisse. Après ses exploits contre John Millman (43e) et Cristian Garin (19e), le Schaffhousois est presque favori de son duel avec un joueur issu comme lui des qualifications, l’Allemand Peter Gojowczyk (141e).

Cette fois, il a déroulé sereinement sa partition. Et quand Griekspoor, qu’il affrontait pour la première fois, l’a débreaké au deuxième set pour revenir à 4-3, il s’est immédiatement repris pour étouffer ses vains espoirs. Au début de la troisième manche, Djokovic s’est tout de même énervé, contre un spectateur qui criait juste avant qu’il ne frappe des balles. Mais il s’en est juste plaint auprès de l’arbitre.

Bref, une soirée sans histoire pour Djokovic, opposé au Japonais Kei Nishikori (56e) samedi. Troisième marche à franchir sur la route d’un Grand Chelem sur l’année, une performance plus accomplie chez les messieurs depuis Rod Laver en 1969. Exploit qui, de surcroît, porterait à 21 le record de Majeurs décrochés, au-dessus de Roger Federer et Rafael Nadal, absents pour cause de blessures.