Tennis : Novak Djokovic: «J’ai l’esprit ouvert, tout est possible dans la vie»

Le Serbe souhaite disputer les tournois ATP et ceux du Grand Chelem. Il a également parlé de son envie de médaille aux JO 2024 à Paris. Mais tout cela ne dépend pas… encore de lui.

Le No1 mondial a affiché son souhait de disputer les tournois ATP et ceux du Grand Chelem tout en soulignant que sa participation ne dépendait pas uniquement de lui.

«Cela dépendra des pays où les tournois auront lieu, je serai prêt et souhaite poursuivre ma carrière», a déclaré Djokovic.

Djokovic persiste et signe

«J’ai l’esprit ouvert (…) tout est possible dans la vie, nous verrons comment la situation va évoluer, mais en ce moment j’ai décidé de ne pas le faire (se faire vacciner, ndlr)», a-t-il dit.

«En tant que professionnel du sport, je m’efforce de vérifier trois fois ce qui entre dans mon organisme et son effet. Si quelque chose change d’un demi pour-cent, je le sens», a insisté Djokovic.

Les JO de Paris 2024 dans le viseur

«Je souhaite, je me prépare et projette de participer aux Jeux olympiques de Paris et d’y représenter la Serbie», a-t-il dit.