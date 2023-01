Open d’Australie: Novak Djokovic: «Je passe pour le mauvais garçon»

À l’entendre, Novak Djokovic a été houspillé pendant près de deux heures par un spectateur bourré, jeudi, lors de sa victoire au 2e tour de l’Open d’Australie et si c’est le cas, on peut comprendre son ras-le-bol. Après tout, le Serbe a également peut-être voulu constater si les directives de Craig Tiley allaient être suivies à la lettre, puisque le grand patron du tournoi avait promis que ceux qui s’en prendraient à «Nole» seraient expulsés.

«Je tiens à préciser que c’est une situation qui concerne quelques individus, je ne veux pas généraliser les choses. La plupart des gens dans les tribunes sont respectueux, ils paient leurs tickets pour te voir, et je respecte ça, a concédé le nonuple vainqueur du tournoi face aux journalistes. Certains vous soutiennent, d’autres non, et je n’ai jamais eu de problèmes avec ça. Par contre, j’ai un problème avec quelqu’un qui franchit la limite, à maintes reprises.»

Visiblement sous «l’influence de l’alcool», l’énergumène aurait enchaîné insultes et provocations. «Je peux tolérer cinq ou six fois que l’on me dise quelque chose mais pas pendant deux heures. Je suis allé voir avec l’arbitre parce que j’en avais assez. Peu importe qui est responsable, l’arbitre, le superviseur. Ils auraient dû anticiper ma venue et le fait que là, je passe pour le mauvais garçon. C’est à ça que je ressemble: celui qui a fait virer quelqu’un.»