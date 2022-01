Tennis : Novak Djokovic: «Je suis extrêmement déçu»

Le numéro un mondial a affirmé dans un communiqué dimanche qu’il respectait le verdict et s’apprêtait à quitter le pays, sans disputer l’Open d’Australie qui débute lundi.

«Je vais maintenant prendre un peu de temps pour me reposer et récupérer, avant de faire d'autres commentaires, a dit le Serbe. Je suis extrêmement déçu de la décision, qui signifie que je ne peux pas rester en Australie et participer à l'Open d'Australie. Je respecte la décision de la Cour et je coopérerai avec les autorités compétentes en ce qui concerne mon départ d'Australie.»