Tennis - Novak Djokovic, le calme après la tempête

La scène vous a peut-être échappé. Ou pas d’ailleurs. Mardi, Novak Djokovic est apparu très tendu lors de son entrée en lice contre Taylor Fritz au Masters 1000 de Rome. Malgré le gain de la première manche et un tennis globalement en place, le No 1 mondial avait complètement dégoupillé au début de la deuxième, après avoir concédé le break au joueur américain. «Combien de temps encore vous voulez jouer», avait-il crié sur le pauvre arbitre, coupable à ses yeux de ne pas avoir décrété l’interruption de la partie plus tôt.