Tennis – Novak Djokovic mise-t-il encore sur une exemption médicale?

Novak Djokovic peut-il rêver de soulever une dixième fois le Norman Brookes Trophy sans être vacciné? La réponse se cache dans les méandres des exemptions médicales. (Photo by William WEST / AFP) AFP

La presse serbe relayait samedi que «Novak Djokovic serait à 99% absent de l’ATP Cup». Le No 1 mondial devait ouvrir la première session nocturne sur la Ken Rosewall Arena de Sydney, le 1er janvier face à Casper Ruud. Et cette annonce n’est pas exactement une surprise puisqu’en sa qualité de non-vacciné, le Serbe aurait dû entamer sa quarantaine sur sol australien (14 jours) au plus tard le 18 décembre pour avoir une chance d’honorer ce rendez-vous. Or il a passé Noël à Belgrade.

Mais alors pourquoi «99% de chance» de manquer l’ATP Cup? La question est d’importance car le petit pour cent que laisse ouvert l’entourage du champion incarne sans doute la chance de voir Novak Djokovic partir à la conquête d’une dixième couronne à Melbourne Park. Pour faire simple, il ne reste que deux voies capables de mener «Djoko» jusqu’à Melbourne Park. La première suggère un grand bluff: le No 1 mondial s’est fait vacciner, il s’entraîne et débarquera tranquillement à Melbourne début janvier. Même s’il ne faut pas l’exclure, ce scénario théâtralisé ne colle pas à la cohérence affichée par le Serbe sur la question vaccinale depuis le début de la pandémie. Novak Djokovic est un adepte des médecines alternatives, il n’aime pas l’idée d’être vacciné, s’est exprimé très clairement à ce sujet à plusieurs reprises. Il y a donc peu de chances qu’il se renie même pour l’un des plus beaux titres du calendrier.

«On ne va pas lui forcer la main»

Mieux vaut donc s’intéresser à la seconde voie qui peut le conduire à retrouver «sa» Rod Laver Arena: celle des exemptions médicales. Pour rappel, le gouvernement fédéral australien ne délivre des visas qu’à ses visiteurs entièrement vaccinés (sauf avec le vaccin Spoutnik qui n’est pas reconnu). Il a néanmoins prévu un protocole qui prévoit d’accorder des exemptions sous certaines conditions. «Si Novak dispute l’Open d’Australie, c’est qu’il aura été vacciné ou qu’il aura reçu une exemption, a déclaré Craig Tiley, le patron de l’AO le 22 décembre. C’est son choix et son droit de le garder pour lui. On ne va évidemment pas lui forcer la main pour qu’il vienne et encore moins pour qu’il révèle son statut vaccinal.»

Soit. Mais alors quels sont les critères pour obtenir cette exemption? 1. Maladies cardiaques. 2. La nécessité d’une intervention chirurgicale urgente. 3. Un test PCR positif datant d’après le 31 juillet. 4. Une réaction violente à une première injection de vaccin. 5. Si la vaccination présente un risque pour le patient ou son entourage. Les allergies, effets secondaires mineurs ou antécédents familiaux liés à la vaccination ne sont pas considérés comme des critères valables. Novak Djokovic peut-il dès lors espérer obtenir un sésame de l’ATAGI (Australian Technical Advisory Group on Immunization)? C’est certainement l’une des questions qui a occupé le mois de décembre de ses conseillers.