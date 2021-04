«Federer n’est pas un homme bon»

Plus loin dans l’entretien, Srdjan Djokovic s’était également plaint du traitement réservé à son fils par les médias étrangers. «Ils n’ont pas la meilleure opinion de nous et nous les dérangeons constamment par rapport à quelque chose. Je dis juste la vérité, ils ne nous aiment pas. Que dois-je faire? Ils le calomnient tellement, disent tellement de choses dégoûtantes sur lui que c’est tout simplement incroyable», s’était-il défendu.

«Mon père est un homme très, très passionné. Il me protège et il m’aime. Je suis toujours aux côtés de mon père et de tout ce qu’il fait. Nous sommes une famille. Bien sûr que je vais rester de son côté et le protéger. Tout le monde a le droit de dire ce qu’il pense même si je ne peux pas toujours être d’accord avec tout ce qu’il dit», a notamment déclaré le No 1 mondial, qui a récemment battu le record du plus grand nombre de semaines passées au sommet du classement ATP, un record jusqu’alors détenu par Roger Federer.