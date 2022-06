Wimbledon: Novak Djokovic n’a plus que ça pour sauver sa saison

Sur un double oui authentique, Novak Djokovic a confirmé, samedi, qu’il restait non vacciné face au Covid-19 et qu’il ne renierait pas ses convictions les plus profondes. Interdit de sol américain, le Serbe ne pourra pas disputer l’US Open à la fin de l’été. Raison de plus pour sortir le grand jeu à Wimbledon. «Je suis conscient de ça, a-t-il admis. C’est une motivation supplémentaire pour bien faire ici.»