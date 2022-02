Tennis : Novak Djokovic ne sera plus No 1 mondial fin février, si …

Battu par Nadal en finale de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev peut prendre la tête du classement ATP à la fin du mois.

Novak Djokovic, attendu à l’ATP 500 de Dubai (21-26 février) pour son retour à la compétition après le fiasco de Melbourne , est assuré de rester No 1 mondial lundi, mais pourrait être délogé le 28 février par Daniil Medvedev, selon l’ATP.

Le Serbe n’a plus joué depuis les demi-finales de la Coupe Davis début décembre et, sur le circuit ATP, depuis sa demi-finale aux Masters de fin d’année à la mi-novembre. Le Russe, finaliste de l’Open d’Australie , battu par Rafael Nadal, devrait faire son retour à l’ATP 500 d’Acapulco (21-26 février), la même semaine que Djokovic à Dubai.

Voici, selon l’ATP, les conditions dans lesquelles Medvedev pourrait devenir No 1 mondial le 28 février et remplacer Djokovic qui aura alors porté à 361 le record de semaines passées au sommet de la hiérarchie du tennis masculin.

Les cas de figure

– Medvedev se hisse en finale à Acapulco et Djokovic ne remporte pas le titre à Dubai

– Medvedev arrive en demi-finales à Acapulco et Djokovic ne parvient pas en finale à Dubai

– Medvedev arrive en quarts de finale à Acapulco et Djokovic ne parvient pas en demies à Dubai

– Medvedev perd au 2e tour à Acapulco et Djokovic ne parvient pas en demi-finales à Dubai

– Medvedev perd au 1er tour à Acapulco et Djokovic ne parvient pas en quarts de finale à Dubai

Une première depuis 2004

Djokovic est donc assuré de rester No 1 mondial durant 86 semaines consécutives depuis qu’il est remonté sur le trône le 3 février 2020. Sa plus longue série est de 122 semaines entre le 7 juillet 2014 et le 6 novembre 2016.