Tennis: Novak Djokovic participera à la World Tennis League

Djokovic ne sera pas la seule star présente. Nick Kyrgios, Alexander Zverev – de retour après la blessure qui l'a tenu à l'écart pendant toute la seconde moitié de cette saison –, Dominic Thiem et Félix Auger-Aliassime – qui se sont qualifiés pour le Masters cette année – seront aussi de la partie, tout comme l'Italien Andreas Seppi, qui vient d’annoncer sa retraite. Chez les dames, les grands noms ne manquent pas : Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Caroline Garcia pour n'en citer que quelques-uns.

Équipe des Falcons: Novak Djokovic (Ser), Paula Badosa (Esp), Aryna Sabalenka (Bié) et Grigor Dimitrov (Bul).

Équipe des Hawks: Alexander Zverev (All), Dominic Thiem (Aut), Anett Kontaveit (Est) et Elena Rybakina (Rus).

Équipe des Cerfs-Volants: Iga Swiatek (Pol), Félix Auger-Aliassime (Can), Gaël Monfils (Fra), Sania Mirza (Ind) et Eugenie Bouchard (Can).