Tennis

Novak Djokovic positif au coronavirus

À travers un communiqué, le Serbe a annoncé avoir été testé positif au Covid-19.

Testé lundi à son arrivée à Belgrade (Serbie), lui qui revenait de Zadar (Croatie) avec les membres de sa famille et son team, Novak Djokovic a bel et bien contracté le nouveau coronavirus. Le Serbe ne présente toutefois aucune symptôme. La suite de l'Adria Tour, qui comprenait encore des étapes à Banja Luka et Sarajevo, est d'ores et déjà annulée, a lâché le frère du «Djoker», Djordje.