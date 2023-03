Tennis: Novak Djokovic ratera aussi le Masters 1000 de Miami

Novak Djokovic sera absent du Masters 1000 de Miami. AFP

C'est James Blake, l'ancienne star américaine des courts et actuel directeur du tournoi floridien, qui a officialisé le forfait du meilleur joueur du monde vendredi, auprès de l'Agence Reuters: «On a essayé d'obtenir une exemption pour Novak Djokovic, mais ça n'a pas été possible. Comme nous sommes un des plus grands tournois du monde, on veut toujours avoir les têtes d'affiche. On a fait tout ce qu'on a pu. Nous avons plaidé notre cause auprès du gouvernement américain. Mais tout ça n'est pas de notre ressort.»

Le Gouverneur de Floride Ron DeSantis et deux Sénateurs américains ont appelé l'administration Biden à autoriser l'entrée du Serbe sur le territoire US et à lui permettre de disputer un tournoi qu'il a déjà épinglé à six reprises à son palmarès. Refusé. Djokovic avait déjà dû renoncer cette semaine au Masters 1000 d'Indian Wells, en Californie.

Aux Etats-Unis, les personnes non-vaccinées contre le Covid 19 sont interdites d'entrée dans le pays. Une politique qui devrait être abandonnée le 11 mai prochain, quand le gouvernement américain lèvera sans doute toutes les restrictions liées à la pandémie.