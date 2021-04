Tennis : Novak Djokovic relance le tournoi de Belgrade

Le No 1 mondial dispute à partir de lundi, le tournoi de Belgrade, là où l’Adria tour, qu’il avait organisé en juin dernier en pleine pandémie, s’était soldé par un cluster et lui avait valu bien des critiques.

«Protocoles stricts»

Deuxième tournoi ATP en mai

Dominic Thiem avait regretté une «erreur». «Nous avons fait confiance aux règles sur le coronavirus du gouvernement serbe, mais nous avons été trop optimistes», avait écrit le No 4 à l’époque. Djokovic, lauréat de 18 tournois de Grand Chelem, s’était lui excusé et avait fait part de son «profond regret».

Les organisateurs du tournoi de Belgrade, qui avait connu quatre éditions entre 2009 et 2012, ambitionnent non seulement de l’installer dans le calendrier, mais aussi de le faire monter en gamme pour décrocher le label ATP 500, explique Djordje Djokovic.

«C’est définitivement notre but (...) l’ATP est pour l’instant très satisfaite de ce que nous avons fait et nous espérons obtenir les meilleurs notes et être, d’ici un an ou deux, récompensés par une licence ATP 500», a-t-il dit.