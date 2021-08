Tennis : Novak Djokovic renonce au Masters 1000 de Cincinnati

Le No 1 mondial a expliqué qu’il avait besoin de repos après les Jeux de Tokyo. Il préfère se concentrer sur l’US Open, qui débute le 30 août.

«Je prends un peu plus de temps pour me rétablir et récupérer après un voyage assez éprouvant de l’Australie à Tokyo, a posté Djokovic sur les réseaux sociaux. Malheureusement, cela signifie que je ne serai pas prêt à concourir à Cincinnati cette année, je vais donc me concentrer et porter mon attention sur l’US Open et passer un peu plus de temps avec ma famille. A bientôt à New York!» a encore précisé la star serbe.