Tennis : Novak Djokovic reste le No 1 mondial

La victoire historique de Rafael Nadal, dimanche à Melbourne, a fait en sorte que le Serbe reste maître du monde du tennis. Roger Federer et Stan Wawrinka chutent dans le classement ATP.

Même s’il a été interdit de tournoi à Melbourne, Novak Djokovic reste No 1 mondial.

Finalement expulsé après un bras de fer judiciaire avec les autorités d’Australie, où il souhaitait entrer sans être vacciné contre le Covid-19, Djokovic a entamé lundi sa 358e semaine record à la tête du tennis mondial. Le Serbe bénéficie jusqu’au 21 février des points qu’il avait acquis à Melbourne l’an dernier: le classement établi par l’ATP roule en effet sur un an et le premier Grand Chelem de l’année avait été décalé en février en 2021.

Derrière lui, Medvedev s’approche, désormais à moins de 1000 points. L’Allemand Alexander Zverev complète toujours le podium, devant le Grec Stefanos Tsitsipas, le quatrième demi-finaliste à Melbourne. A noter l’entrée dans le Top 20 mondial de l’Espagnol Pablo Carreno, 17e (+4), et de l’Américain Taylor Fritz, 20e (+2), et le gain de quatre places du Français Gaël Monfils, quart de finaliste à Melbourne et désormais 16e.