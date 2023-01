Novak Djokovic s'adjuge son dixième Open d'Australie

Novak Djokovic est de retour à sa place: au sommet du tennis mondial. En dominant un pale Stefanos Tsitsipas en finale de l’Open d’Australie (6-3, 7-6, 7-6), le Serbe a étendu son record de titres «Down Under» (10) et rejoint Rafael Nadal tout en haut du plus beau des décomptes (22 titres en Grand Chelem). Lundi, l’ordinateur de l’ATP réparera, en plus, une anomalie en le replaçant en tête de son classement. Tous les marqueurs sont donc unanimes: «Nole» est le meilleur. Mais les chiffres ne sauraient être aussi effrayants que l’impression visuelle imprimée durant sa quinzaine australienne. À aucun moment, «Djoko» n’a laissé ne serait-ce qu’une infime place au doute. Seul sur sa planète, il était intouchable.

Tsitsipas ne saisit pas sa chance

Grâce à l’efficacité de sa première balle, Stefanos Tsitsipas parvint tout de même à faire durer le suspense jusqu’à un second tie-break. Ce n’était qu’un répit, une illusion. Dès le deuxième point, «Djoko» décochait un retour de coup droit supersonique pour marquer son territoire (5-0). Dix points plus tard, l’immense colonie des supporters serbes massée sur Garden Square pouvait exulter (7-5). Un an après le feuilleton de son expulsion, Novak Djokovic s’en allait évacuer ses émotions auprès de son clan, fêtant sa reconquête australienne et le retour d’une domination globale.