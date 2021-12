Affaire Peng Shuai : Novak Djokovic salue le courage de la WTA

La WTA a suspendu ses tournois féminins en Chine en soutien à la joueuse Peng Shuai. Une mesure saluée par plusieurs champions de la discipline, dont Novak Djokovic.

«Je soutiens complètement la position de la WTA parce que nous n’avons pas assez d’informations sur Peng Shuai et son bien-être», a déclaré le No 1 mondial en marge de la Coupe Davis. «Sa santé est de la plus haute importance pour le monde du tennis. Il ne s’agit pas forcément d’elle, ça pourrait être n’importe qui, un joueur ou une joueuse, quelque chose comme ça ne doit pas arriver.»