Tennis – Novak Djokovic s’est trouvé une maison dans le Piémont

Facile vainqueur (6-3 6-2 en 1 h 04’ de jeu) du No 5 mondial Andrey Rublev, qu’il défiait mercredi pour la première fois, Novak Djokovic a eu envie de prolonger le plaisir. Dans une enceinte du Pala Alpitour acquise à sa cause, le Serbe de 34 ans a d’abord parlé en italien sur le court. Avant de s’octroyer une quinzaine de minutes pour signer des autographes et prendre des selfies avec des enfants.

«Je me sens vraiment à la maison à Turin, a dit le No 1 mondial devant les journalistes. Parler la langue m’aide à être connecté avec le public. Il me supporte et me montre qu’il est heureux de ma présence. Je ressens son énergie. Aussi, je sais que c’est une ­opportunité unique pour un enfant de venir voir jouer les meilleurs une fois. Il n’est pas toujours possible de satisfaire tout le monde mais je fais au mieux.»